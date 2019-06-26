Супряга: Очень рад вернуться домой

Новости спорта: Форвард СК Днепр-1 Владислав Супряга поделился своими мыслями о переходе в команду Дмитрия Михайленко.

«Очень рад вернуться домой. Для меня продолжение игровой карьеры в днепровском клубе - лучший вариант сейчас. Здесь мне все знакомо, я нахожусь в кругу настоящих друзей, ну и плюс опять буду работать под руководством Дмитрия Михайленко, чья игровая философия мне очень импонирует, и под управлением которого я начинал путь в профессиональном футболе. Прекрасно понимаю все требования тренерского штаба, ну а здесь хорошо знают мои возможности.

Ну и к тому же СК Днепр-1 теперь будет играть на уровне УПЛ, так что я буду иметь возможность играть против сильнейших клубов страны. Хочется принести моей родной команде пользу в этом сезоне. Со своей стороны постараюсь показать результативный футбол, ведь понимаю, что от форварда в первую очередь все ждут голов - и тренеры, и партнеры, и болельщики.»

Напомним, состав команды пополнили Сандро Кобахидзе, Сергей Булеца и Владислав Супряга.