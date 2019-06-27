Неймар публично заявит о желании вернуться в Барселону

Новости спорта: Форвард ПСЖ Неймар после окончания Копа Америка публично заявит о желании вернуться в Барселону.

По информации Sport, Неймар из уважения к сборной Бразилии намерен дождаться окончания континентального турнира, после чего сделает соответствующее заявление.

Руководство Барселоны считает, что публичное желание Неймара вернуться в состав каталонцев поможет клубу существенно облегчить переговоры с ПСЖ, а также добиться снижения стоимости бразильца.

Ранее сообщалось, что Неймар надеется завершить переход в Барселону до 8 июля — в этот день начинаются предсезонные сборы у ПСЖ, а бразилец категорически не хочет возвращаться в расположение парижан.

Также бразилец заявил, что примет все условия Барселоны ради того, чтобы вернуться каталонский клуб.

Сейчас футболист травмирован, из-за чего пропускает текущий розыгрыш Копа Америка. У Неймара растяжение связок, восстановление займет порядка месяца.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года, когда выкупил свой контракт у Барселоны за 222 миллиона евро. В минувшем сезоне Неймар принял участие только в 28 матчах парижан во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

ПСЖ в сезоне 2018/19 выиграл Лигу 1, но неудачно выступил в обоих внутренних кубковых турнирах, а также на стадии 1/8 финала вылетел от Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов.

Барселона в прошлом сезоне выиграла чемпионат Испании, но потерпела неудачи в Лиге чемпионов и Кубке Испании.