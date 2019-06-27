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Стало известно, сколько Динамо заплатит за Караваева

Стало известно, сколько Динамо заплатит за Караваева
12:41 Сегодня Телеграф Динамомания

Новости спорта: Трансфер защитника луганской "Зари" Александра Караваева в "Динамо" обошелся киевлянам в 1,25 млн евро.

Трансфер защитника луганской "Зари" Александра Караваева в "Динамо" обошелся киевлянам в 1,25 млн евро. Об этом сообщает "Информационный сайт болельщиков "Зари".

Сами клубы официально сделку еще не подтвердили. Интересно, что авторитетный портал Transfermark оценивает 27-летнего футболиста сборной Украины в два раза дороже – в 2,5 млн евро.

Как мы писали ранее, экс-игрок "Шахтера" Караваев перейдет в "Динамо" для создания суперсвязки с Цыганковым. Стороны уже согласовали трансфер, и о переходе 27-летнего правого защитника, способного сыграть и в полузащите, вскоре будет объявлено официально.

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Напомним, Александр Караваев образовал отличную связку с Виктором Цыганковым на правом фланге сборной Украины. Именно их шикарная комбинация положила начало недавнему разгрому Сербии (5:0). И в "Динамо" рассчитывают, что так же эффективно они будут взаимодействовать и на клубном уровне.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Александр Караваев.
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