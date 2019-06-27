Ливерпуль осуществил первый летний трансфер

Новости спорта: 17-летний Сепп ван ден Берг стал игроком Ливерпуля.

Ливерпуль подписал защитника Зволле Сеппа ван ден Берга, информирует официальный сайт клуба. Детали перехода 17-летнего голландца пока не разглашаются.

Отмечается, что Ливерпуль подписал с ван ден Бергом долгосрочный контракт.

«Просто потрясающее чувство. Для меня это самый большой клуб в мире, и это воплощение мечты. Я действительно взволнован. Думаю, что Ливерпуль — лучшее место для моего роста и, надеюсь, проведу здесь много игр», — цитирует слова ван ден Берга официальный сайт Ливерпуля.

В прошлом сезоне ван ден Берг отыграл за Зволле в Эредивизи 15 матчей. Также молодой защитник играет за юношескую сборную Нидерландов.

В завершившемся сезоне Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов, а в чемпионате Англии занял второе место.