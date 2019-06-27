Заря без Караваева и легионеров отправилась на сбор в Словению

Новости спорта: Заря отправилась на подготовительно-тренировочный сбор в Словению

Заря отправилась на подготовительно-тренировочный сбор в Словению, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Главный тренер Виктор Скрипник взял с собой следующих футболистов: Никита Шевченко, Заури Махарадзе, Дмитрий Мацапура, Данил Хмеловский, Максим Белый, Леван Арвеладзе, Игорь Чайковский, Филипп Будковский, Никита Каменюка, Владислав Кабаев, Артем Громов, Богдан Леднев, Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Александр Тымчик, Владислав Кочергин, Тимофей Сухарь, Дмитрий Литвин, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский, Владислав Емец, Илья Повалий, Егор Шалфеев, Игорь Загоруйко.

В заявке "черно-белых" не оказалось полузащитника Александра Караваева, который наверняка покинет команду этим летом, а также всех легионеров.

Летний сбор луганского клуба в городе Птуй продлится до 12 июля.

Ранее сообщалось, что Заря проведет пять спаррингов на сборах в Словении.