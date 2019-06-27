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Во Вторую лигу чемпионата Украины по футболу войдут 7 новых команд

Во Вторую лигу чемпионата Украины по футболу войдут 7 новых команд
20:06 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Facebook

Новости спорта: Стали известны новички Второй лиги Украины.

Как стало известно Sport Arena, состав Второй лиги чемпионата Украины пополнят сразу 7 новых команд.

В новом сезоне во Второй лиге сыграют вторые команды Оболони-Бровар, краматорского Авангарда и одесского Черноморца. Также примут участие в чемпионате Альянс (Липовая Долина), ВПК-Агро (Магдалиновский район), ФК Ужгород и Диназ (Вышгород).

Ранее Sport Arena сообщала, что Альянс домашние матчи осенней части сезона сыграет в Сумах на стадионе Юбилейный.

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По итогам минувшего сезона абсолютным чемпионом Второй лиги стал Кремень, в финале обыгравший победителя первой группы Минай. Также повышение в классе выборола Черкащина-Академия, в переходных матчах обыгравшая ПФК Сумы.

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Футбол, Вторая лига, Новости футбола.
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