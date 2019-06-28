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Полузащитник Динамо попал в топ-3 самых быстрых футболистов Кубка Америки-2019

Полузащитник Динамо попал в топ-3 самых быстрых футболистов Кубка Америки-2019
06:15 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Дерлис Гонсалес попал в число быстрейших игроков Кубка Америки.

Полузащитник киевского Динамо и национальной команды Парагвая Дерлис Гонсалес угодил на третье место в списке быстрейших игроков Копа Америки-2019 по результатам групповой стадии, утверждает InStat Sport.

Отметим, что на первом месте расположился колумбиец Давинсон Санчес, на втором катарец Акрам Афиф, а на четвертой и пятой строчке - перуанцы Луис Адвинкула и Энди Поло соответственно.

Напомним, что парагвайская сборная вышла с третьего места группы В (Колумбия, Аргентина, Парагвай, Катар) и попали в четвертьфинале на Бразилию.

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Также отметим, что 25-летний игрок с 2018 года выступает за бразильский Сантос на правах аренды.

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Футбол, Новости футбола, Дерлис Гонсалес.
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