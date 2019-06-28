Ассистент тренера Шахтера Северино: Клуб должен выигрывать трофеи

Новости спорта: Португальский специалист Витор Северино рассказал о своих задачах в донецком клубе.

Витор Северино, помощник Луиша Каштру в Шахтере, поделился первыми впечатлениями от украинского клуба и назвал задачи тренерского штаба.

"Мы некоторое время уже следили за Шахтером из-за португальцев, работавших здесь. Видели, что это клуб с отличной структурой и качественными игроками. Конечно, первое предложение, с одной стороны, было сюрпризом. Шахтер выступает в Лиге чемпионов, здесь топ-уровень по организации. Мы чувствовали, что не нужно даже думать о других клубах".

"Первые впечатления очень хорошие. Структура замечательно отлажена: все, от агрономов до генерального директора, прекрасно знают, что нужно делать, и отдаются работе. Для тренеров это обязательный момент. Тогда мы ощущаем, что должны переживать только за планирование тренировок и свои идеи. У Шахтера структура гранда. Плюс качества игроков позволяют отлично строить процесс".

"Мне нужно быть ближе к главному тренеру и помогать ему во всех решениях. Планирование тренировок, стратегия и тактика, а также доступность 24 часа в сутки. Что касается практической стороны занятий, то это все, что связано с логистикой и организацией упражнений на поле. Плюс индивидуальные, больше тактические разговоры с футболистами. В день матча я на скамейке рядом с Луишем, стараюсь анализировать, читать игру и давать обратную связь".

"Мы постараемся успешно построить работу, конечно, опираясь и на все то, что уже есть в Шахтере, что достигнуто за последние годы. Да, все люди разные. У нас есть свои идеи. Хотим оптимизировать то, что имеем, внести персональный вклад и добиться успехов. Этот клуб должен выигрывать трофеи", – рассказал Каштру в интервью официальному сайту клуба.