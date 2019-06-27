СМИ: Малиновский согласился перейти в Сампдорию

Новости спорта: Украинец Руслан Малиновский покинет Генк в летнее межсезонье.

Полузащитник сборной Украины и Генка Руслан Малиновский согласился перейти в Сампдорию. Об этом сообщает Gazzetta Sampdoriana.

По информации источника, итальянскому клубу осталось договориться с руководством "магистров" касательно условий сделки. Сампдория хочет взять украинца в аренду с последующим обязательным выкупом, однако Генк хочет полноценной продажи Малиновского.

Также сообщается, что услугами украинского хавбека заинтересованы Аталанта и Валенсия, однако "летучие мыши" пока не делали официального предложения по покупке Руслана.

В данный момент за Малиновского конкурируют два итальянских клуба - Аталанта и Сампдория. Именно они являются главными кандидатами на подписание 26-летнего хавбека.