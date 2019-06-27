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Тренер Генка пытается убедить Малиновского остаться

Тренер Генка пытается убедить Малиновского остаться
21:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Фелис Маззу считает Руслана Малиновского лидером своей команды.

Главный тренер Генка Фелис Маззу высказался о возможном уходе украинского хавбека Руслана Малиновского в другой клуб в летнее межсезонье. Несмотря на желание полузащитника сменить клубную прописку, бельгийский специалист надеется убедить его остаться.

"Нет ничего лучше возглавить клуб, в котором выступают такие профессионалы и топ-игроки, как Леандро Троссард, Сандер Берге и Руслан Малиновский. Для меня было бы разочарованием, если бы они ушли.

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Троссард и так уже ушел в Брайтон, но я точно еще поговорю с двумя другими лидерами. Я надеюсь убедить Руслана остаться в команде. С другой стороны, нет смысла удерживать футболиста в команде против его воли. Мы не сможем получить от него должной отдачи, если он хочет уйти", - приводит слова Маззу Het Laatste Nieuws.

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Футбол, ФК Генк, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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