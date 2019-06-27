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Названы соперники Динамо на сборе в Австрии

Названы соперники Динамо на сборе в Австрии
18:30 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Стали известны соперники и расписание контрольных матчей Динамо на австрийском тренировочном сборе.

30 июня Динамо отправится на двухнедельный предсезонный сбор в Австрии, где проведет пять спаррингов.

4 июля команда Александра Хацкевича встретится с румынским Ботошани (матч пройдет в Инсбруке, начало в 19:00 по киевскому времени), 5 июля — с австрийским Ваккером (Имст, 19:00), 8 июля — с греческим Олимпиакосом (время и место уточняется), 13 июля — с английским Брентфордом (Энбах, 13:00) и 14 июля — с австрийским Швацем (Швац, 14:30).

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28 июля Динамо сыграет свой первый матч в сезоне-2019/20: в Одессе пройдет поединок за Суперкубок Украины против Шахтера.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола.
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