Маркевич: Мне пообещали, что я буду следующим после Шевченко тренером сборной Украины

Новости спорта: Мирон Маркевич поведал о нюансах сотрудничества с УАФ.

Мирон Маркевич ныне возглавляет комитет сборных в Украинской ассоциации футбола. Экс-тренер сборной Украины, Днепра и Металлиста рассказал о причинах, почему он согласился на работу функционером.

Мирон Богданович заявил, что в ассоциации ему пообещали в будущем тренерское кресло национальной сборной.

"На кабинетную должность я согласился по одной причине. Меня попросили об этом. Ради того, чтобы команду возглавил Шевченко. В случае, если бы у него не получилось, следующим тренером стал бы я", — заявил специалист в программе Бомбардир.

"Я ни в коем случае не хочу, чтобы сборная Украины показывала плохие результаты. Я наоборот за них переживаю".

"Мне пообещали, что я буду следующим тренером сборной, поэтому я пока жду. Если этого не случится, тогда я уже буду просить, потому что мне обещали".

Также Маркевич рассказал, готов ли он вернуться к тренерской работе в скором времени.

"Я конечно хотел бы еще поработать тренером. Еще хотелось бы за что-то побороться. Если и буду идти, то на серьезный проект. Чемпионат Казахстана? Если там действительно будет что-то серьезное, то рассмотрю вариант".