Караваев подписал контракт с Динамо

Новости спорта: Александр Караваев подписал контракт и стал футболистом киевского Динамо.

Как сообщает официальный сайт киевского Динамо, Александр Караваев подписал контракт с клубом.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 2023 года. Игрок сборной Украины в составе "бело-синих" будет выступать под 20-м номером.

Караваев перебрался из луганской Зари, где впервые оказался в 2014-м году в аренде из Шахтера. В период с января 2017-го по июнь того же года выступал за турецкий Фенербахче. Впрочем, по началу сезона 2017/18 стал полноценным игроком Зари.

В прошедшем сезоне за луганчан Караваев сыграл 38 матчей, в которых отметился 10 голами и 5 ассистами.