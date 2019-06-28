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Караваев прокомментировал свой переход в Динамо

Караваев прокомментировал свой переход в Динамо
07:36 Сегодня Телеграф ФК Динамо Фото: ФК Динамо

Новости спорта: Александр Караваев дал первый комментарий после подписания контракта со столичном клубом.

Новоиспеченный футболист Динамо Александр Караваев дал первый комментарий после подписания контракта со столичном клубом.

По словам игрока национальной сборной Украины, при переходе его подкупил предметный интерес главного тренера киевлян Александра Хацкевича.

«Конечно, я понимаю, что надолго связал свою судьбу с клубом, у которого большие задачи, мне это очень нравится и импонирует. С каждым годом, начиная от начала моей футбольной карьеры еще на юношеском уровне, я постоянно двигался по ступенькам вверх. Не хочу, чтобы сейчас был пик моей карьеры, надеюсь, в дальнейшем также буду двигаться вперед», — цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Вернидуб - о переходе Караваева в Динамо

«Хацкевич мне звонил, выразил свою заинтересованность, меня это подкупило. Футболисту всегда приятно, когда тренер звонит и говорит, что рассчитывает на него и хочет, чтобы он играл в команде. Именно это стало одним из решающих факторов в осуществлении этого перехода».

Также Александр признался, что при выборе 20-го номера немаловажную роль отыграл фактор Олега Гусева, которому в Киеве он принадлежал много лет.

«Знаю, какой легендарный футболист под ним играл — Олег Гусев, которого я еще застал в сборной, так что для меня это большая честь. Буду стараться приблизиться к нему по уровню и достичь того, чего достиг он, когда играл в Динамо».

С вице-чемпионом Украины Караваев подписал контракт на 4 года. За его трансфер Динамо предположительно заплатило 1,25 миллиона евро.

В прошлом сезоне игрок провел 38 матчей в составе луганской Зари, забив 10 голов и отдав 5 результативных передач.

Караваев стал вторым новичком киевлян, до этого подписавших полузащитника венской Аустрии Абдула Кадири Мохаммеда. Также близок к переходу в Динамо нападающий Олимпика Матар Дийе.

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ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Александр Караваев.
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