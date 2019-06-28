Леганес нашел замену Лунину

Руководство Леганеса подписало контракт с вратарем Андре Гранди. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее бразильский голкипер выступал за мадридский Интернасьонал. Сообщается, что Гранди подписал двухлетнее соглашение с Леганесом.
Бразильский футболист призван заменить голкипера Андрея Лунина в роли второго вратаря команды. Украинец провел прошлый сезон в аренде и теперь вернется в Реал.
FICHAJE I El C.D. Leganés refuerza su portería con André Grandi #BienvenidoAndré #SúperPepinero— C.D. Leganés (@CDLeganes) 27 июня 2019 г.
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Ранее сообщалось, что Реал предоставит шанс Лунину, но на планы может повлиять то, что мадридский клуб не может продать Кейлора Наваса. При этом фанаты Реала хотят видеть Лунина в команде.