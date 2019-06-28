Леганес нашел замену Лунину

Новости спорта: Руководство Леганеса подписало контракт с вратарем Андре Гранди, который призван заменить украинца Андрея Лунина.

Руководство Леганеса подписало контракт с вратарем Андре Гранди. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее бразильский голкипер выступал за мадридский Интернасьонал. Сообщается, что Гранди подписал двухлетнее соглашение с Леганесом.

Бразильский футболист призван заменить голкипера Андрея Лунина в роли второго вратаря команды. Украинец провел прошлый сезон в аренде и теперь вернется в Реал.

Ранее сообщалось, что Реал предоставит шанс Лунину, но на планы может повлиять то, что мадридский клуб не может продать Кейлора Наваса. При этом фанаты Реала хотят видеть Лунина в команде.