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Наставник Генка - о возможном уходе Малиновского

Наставник Генка - о возможном уходе Малиновского
10:51 Сегодня Телеграф ua-football.com/ Фото: ФФУ

Новости спорта: Фелис Маззу прокомментировал возможный переход Руслана Малиновского в другой клуб.

Главный тренер "Генка" Фелис Маззу прокомментировал возможный переход Руслана Малиновского в другой клуб.

- До конца августа еще много времени. Я знаю, что команда, которая становится чемпионом, рискует потерять некоторых важных для нее футболистов. Меня это не пугает.

Если игрок хочет уйти, я обеими руками за то, чтобы он покинул клуб, - цитирует Маззу voetbalbelgie.be.

Напомним, что по последней информации украинский легионер перейдет в "Сампдорию". Полузащитник также был целью "Аталанты", но в последние дни этот вариант уже не рассматривался.

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Бельгии, ФК Генк, Новости футбола, Фелис Маззу.
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