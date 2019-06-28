Наставник Генка - о возможном уходе Малиновского

Новости спорта: Фелис Маззу прокомментировал возможный переход Руслана Малиновского в другой клуб.

Главный тренер "Генка" Фелис Маззу прокомментировал возможный переход Руслана Малиновского в другой клуб.

- До конца августа еще много времени. Я знаю, что команда, которая становится чемпионом, рискует потерять некоторых важных для нее футболистов. Меня это не пугает.

Если игрок хочет уйти, я обеими руками за то, чтобы он покинул клуб, - цитирует Маззу voetbalbelgie.be.

Напомним, что по последней информации украинский легионер перейдет в "Сампдорию". Полузащитник также был целью "Аталанты", но в последние дни этот вариант уже не рассматривался.