Эдегор продлит контракт с Реалом и уйдет в аренду

Новости спорта: Главными претендентами на норвежца являются Реал Сосьедад и Байер.

Атакующий полузащитник Реала Мартин Эдегор продлит контракт с "королевским клубом", который сейчас рассчитан до 2021 года, сообщает AS.

После этого норвежец отправится в двухлетнюю аренду, причем он сам выберет, будет это Реал Сосьедад или Байер. У клубов не будет права выкупа Мартина.

Сезон-2018/19 Мартин провел в аренде в Витессе. Он стал единственным игроком не из Аякса и не из ПСВ, вошедшим в основной состав символической сборной Эредивизи по итогам кампании.

В 33 матчах прошедшего сезона во всех турнирах Эдегор отличился девятью голами и 13 результативными передачами за Витесс.