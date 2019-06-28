Экс-игрок Динамо Велозу может продолжить карьеру на Кипре

Новости спорта: Игрок может оказаться в столичной Омонии.

По информации To Thema Online, экс-футболист киевского Динамо Мигель Велозу этим летом может оказаться в чемпионате Кипра.

У 33-летнего португальца на днях заканчивается контракт с Дженоа, где он отыграл последние три сезона.

Хавбек имеет вариант с продолжением карьеры в Омонии из Никосии. В данном сотрудничестве заинтересованы обе стороны. Сейчас ведутся переговоры.

Напомним, Велозу выступал за Динамо с лета 2012-го по 2014-й. За это время португалец сыграл 127 матчей за "бело-синих", отметился 14 голами и 20 ассистами. Также в составе киевлян Велозу добыл 2 чемпионства и 2 кубка Украины.