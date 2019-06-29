Руни получил несколько предложений о работе тренером

Новости спорта: Уэйн Руни рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры.

Нападающий Ди Си Юнайтед Уэйн Руни сообщил, что по окончании карьеры футболиста планирует стать тренером.

"Задумываюсь ли я о карьере тренера? Несомненно. Сейчас занимаюсь на тренерских курсах. Когда закончу карьеру футболиста, посмотрю, какие будут варианты. Могу лишь сказать, что у меня уже есть несколько предложений.

Однако в данный момент я все еще являюсь футболистом и хочу этим насладиться. Изучать предложения я буду, когда закончу карьеру", - приводит слова Руни Sky Sports.

Напомним, ранее Уэйн играл за Эвертон и Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне чемпионата МЛС Руни провел 16 матчей и забил 9 голов.