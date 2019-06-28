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Ди Франческо не спешит с трансфером Малиновского в Сампдорию

Ди Франческо не спешит с трансфером Малиновского в Сампдорию
17:19 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Наставник клуба из Генуи приоритетным трансфером считает хавбека "Наполи" Симоне Верди.

Полузащитник бельгийского "Генка" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский согласился на переход в "Сампдорию", однако наставник итальянского клуба Эусебио Ди Франческо замедляет трансфер.

Итальянский тренер приоритетной трансферной целью считает полузащитника "Наполи" Симоне Верди. Ранее сообщалось о том, что "Сампдория" предлагает за Малиновского 12 млн евро плюс бонусы.

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Интерес к Малиновскому проявляет еще один клуб Серии А – "Аталанта", которая в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Однако клуб из Бергамо не может договориться с "Генком" по поводу суммы отступных за 26-летнего украинца.

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Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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