Скачать
Суббота, 29.06.2019
Юлия Ткач завоевала "золото" на Европейских играх-2019
Юлия Ткач завоевала "золото" на Европейских играх-2019
Украина выиграла "золото" в командном соревновании по легкой атлетике на Европейских играх-2019
Украина выиграла "золото" в командном соревновании по легкой атлетике на Европейских играх-2019
Динамо сенсационно уступило Полесью в контрольном матче
Динамо сенсационно уступило Полесью в контрольном матче
Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Австрии-2019
Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Австрии-2019

Зозуля не перейдет в другой клуб Сегунды

Зозуля не перейдет в другой клуб Сегунды
04:27 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля может продолжить карьеру в Примере.

Форвард испанского «Альбасете» Роман Зозуля не намерен переходить в другой клуб из Сегунды. 29-летний украинец отказался от предложений клубов второго по силе дивизиона Испании.

Зозуля может остаться в «Альбасете», но он пока не ответил на предложение своего клуба. Ранее была информация о том, что Роман запросил у «Альбасете» слишком высокую зарплату и приостановил переговоры с клубом.

Сообщается, что Зозуля хочет продолжить выступать в Примере, где до четырех клубов интересовались им, но украинец пока не получал конкретных предложений.

Зозуля хочет остаться в Испании

Ранее сообщалось, что у Зозули есть предложения из Турции и Японии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Роман Зозуля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Юлия Ткач завоевала "золото" на Европейских играх-2019
02 Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Австрии-2019
03 Украинский боксер Выхрист нокаутировал Милуна в полуфинале Европейских игр-2019
04 Украина выиграла "золото" в командном соревновании по легкой атлетике на Европейских играх-2019
05 Ливач завоевала "серебро" Европейских игр-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь