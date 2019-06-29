Зозуля не перейдет в другой клуб Сегунды

Новости спорта: Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля может продолжить карьеру в Примере.

Форвард испанского «Альбасете» Роман Зозуля не намерен переходить в другой клуб из Сегунды. 29-летний украинец отказался от предложений клубов второго по силе дивизиона Испании.

Зозуля может остаться в «Альбасете», но он пока не ответил на предложение своего клуба. Ранее была информация о том, что Роман запросил у «Альбасете» слишком высокую зарплату и приостановил переговоры с клубом.

Сообщается, что Зозуля хочет продолжить выступать в Примере, где до четырех клубов интересовались им, но украинец пока не получал конкретных предложений.

Ранее сообщалось, что у Зозули есть предложения из Турции и Японии.