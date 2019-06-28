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В Милане прокомментировали исключение из розыгрыша Лиги Европы 2019/20

В Милане прокомментировали исключение из розыгрыша Лиги Европы 2019/20
19:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: "Милан" прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда отстранить клуб от участия в еврокубках из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

В следующей кампании россонери должны были выступить в Лиге Европы.

"Нынешний акционер вступил во владение "Миланом" в июле 2018 года, унаследовав значительные убытки после того, как предыдущий собственник клуба не выполнил своих долговых обязательств. Эти убытки и связанное с ними нарушение правил ФФП привели к санкциям со стороны УЕФА.

Несмотря на печальный факт, что наши болельщики не увидят команду в еврокубках в следующем сезоне, "Милан" признаёт и уважает ФФП. Признаём, что у нас нет другого выбора, кроме как принять санкции, поскольку мы стремимся к полному соблюдению этих правил.

Милан исключили из розыгрыша Лиги Европы-2019/20

"Милан" по-прежнему стремится вернуться на законное место на вершине европейского футбола. Сегодняшнее постановление послужит стимулом для максимизации усилий, направленных на полное соответствие правилам ФФП, укрепление конкурентоспособности, а также возвращение к стабильности и более позитивному будущему", — говорится в заявлении "Милана".

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Лига Европы, ФК Милан, Футбол, Новости футбола.
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