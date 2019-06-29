Колос договорился об аренде стадиона Динамо

Новости спорта: Новичок УПЛ Колос проведет первую половину сезона на киевской арене.

Колос из Ковалевки определился с ареной, на которой будет проводить домашние матчи в УПЛ.

Как стало известно Football.ua, новичок элитного дивизиона договорился об аренде стадиона Динамо им. Лобановского. Руководство клуба планирует провести в Киеве первую половину сезона, а весной переехать на свой собственный стадион.

В данный момент на стадионе Колос уже начались строительные работы. Ожидается, что реконструированная арена сможет принимать до 5 тысяч болельщиков.

Напомним, Колос обыграл Черноморец в матчах плей-офф и завоевал путевку в УПЛ.