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Колос договорился об аренде стадиона Динамо

Колос договорился об аренде стадиона Динамо
02:57 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Новичок УПЛ Колос проведет первую половину сезона на киевской арене.

Колос из Ковалевки определился с ареной, на которой будет проводить домашние матчи в УПЛ.

Как стало известно Football.ua, новичок элитного дивизиона договорился об аренде стадиона Динамо им. Лобановского. Руководство клуба планирует провести в Киеве первую половину сезона, а весной переехать на свой собственный стадион.

Колос будет готовиться к УПЛ в Украине

В данный момент на стадионе Колос уже начались строительные работы. Ожидается, что реконструированная арена сможет принимать до 5 тысяч болельщиков.

Напомним, Колос обыграл Черноморец в матчах плей-офф и завоевал путевку в УПЛ.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Колос, Стадион Динамо им. Лобановского.
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