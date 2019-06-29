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Спортдир Генка рассказал последние новости по Малиновскому

Спортдир Генка рассказал последние новости по Малиновскому
01:56 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Руслан Малиновский прибудет в расположение Генка 1 июля.

Спортивный директор Генка Дмитрий Де Конде рассказал о клубах, которые интересуют украинским полузащитником Русланом Малиновским, а также признался, что договоренности пока ни с кем нет.

"Малиновский прибудет в расположение клуба 1 июля. Именно тогда мы обсудим его будущее. Не секрет, что мы хотим, чтобы он остался.

Сампдория действительно интересуется Русланом, но мы пока не договорились. Они звонили несколько раз касательно покупки Малиновского, но конкретного предложения мы не получали. По их словам, вскоре они сделают официальное предложение.

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Что касается Аталанты, то они предложили за Руслана 10 миллионов евро 10,5 миллионов евро. Нас такая сумма не устроила, поскольку этого недостаточно", - приводит слова Де Конде VTM Nieuws.

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Футбол, ФК Сампдория, ФК Генк, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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