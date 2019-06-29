Реал больше нацелен на приобретение Мбаппе

Как сообщает Goal, руководство мадридского Реала больше не рассматривает нападающего ПСЖ Неймара как главную цель на летнее трансферное окно.
По данным источника, "сливочные" нацелены на другую звезду парижан — форварда Килиана Мбаппе. Ранее французский гранд уже успел заявить, что они не намерены продавать игрока в текущее межсезонье.
Также известно, что сам Неймар намерен в скором времени вернуться в Барселону, которую он покинул в 2017 году. Напомним, тогда ПСЖ заплатил за бразильца 222 миллиона евро.
Ранее свое мнение касательно потенциального перехода в Мбаппе в Реал высказал форвард "бланкос" Винисиус Жуниор.