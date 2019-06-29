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Аргентина обыграла Венесуэлу в Кубке Америки-2019 (Видео)

Аргентина обыграла Венесуэлу в Кубке Америки-2019 (Видео)
08:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Во втором четвертьфинальном матче Копа Америки-2019 путевку в следующий этап разыграли Аргентина и Венесуэла.

"Бело-голубые" смогли победить в этом матче, оставив свои ворота в неприкосновенности (2:0).

Сборная Аргентины по ходу матча владела инициативой, тогда как их соперникам пришлось оборонятся большую часть матча.

Счет этой встречи мог быть открыт уже на 3-й минуте, когда Лаутаро Мартинес протикающим пасом нашел Серхио Агуэро, который мощно пробил по воротам. В этом моменте голкипер Венесуэлы спас свою команду.

Однако, этот эпизод лишь отсрочил неминуемый гол на некоторое время. На 10-й минуте матча Мартинес сумел переправить мяч в ворота после углового удара. Позже аргентинец мог делать дубль, но каркас ворот в этой ситуации сыграл в пользу венесуэльцев.

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Соперникам Аргентины больше ничего не оставалось, как идти вперед и сравнивать счет. Этим и воспользовались Месси и компания. На 74-й минуте матча аргентинцы включили высокий прессинг и заставили ошибиться игроков Венесуэлы.

Ло Чельсо успешно воспользовался неудачным действием вратаря соперника и удвоил преимущество своей команды, сняв все вопросы касательно победителя этой встречи.

Венесуэла - Аргентина 0:2

Голы: 0:1 – 10 Мартинес, 0:2 – 74 Ло Чельсо.

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Росалес (Сейхас, 83), дель Пино Маго (Сотельдо, 56), Ринкон, Эррера, Мурильо, Морено, Мачис(Мартинес, 71), Рондон.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццелья, Отаменди, Акунья (Ло Чельсо, 68), Паредес, де Пауль, Тальяфико, Мартинес (Ди Мария, 64), Агуэро (Дибала, 85), Месси.

Предупреждения: Ринкон (12), Эррера (15), Мартинес (16), Акунья (42), Рондон (44), Сотельдо(90).

Отметим, что в полуфинале Копа Америки сборная Аргентины встретится с Бразилией.

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Сборная Аргентины, Футбол, Новости футбола.
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