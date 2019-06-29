Суарес: В Барселоне Месси не говорит ни слова ни о тренере, ни об игроках

Новости спорта: Луис Суарес уверен, что Лионель Месси не оказывает никакого влияние на состав сборной Аргентины.

Нападающий Барселоны Лионель Месси никак не влияет на формирование состава сборной Аргентины, уверен партнер форварда по Барселоне Луис Суарес.

Уругваец заверил, что в каталонском клубе Месси никогда не высказывается об игроках и тренере, поэтому уверен, что в сборной происходит так же.

"В Барселоне Месси не говорит ни слова ни о тренере, ни об игроках, ничего. Думаю, в сборной Аргентины то же самое. Бывало, что тренеры спрашивали его о чем-то, но он отвечал: "Не спрашивайте у меня ничего, принимайте решение самостоятельно".

Мы много говорим об этих вещах, и, конечно, это обижает его как человека. Он гордится тем, что хочет показать, что может продолжать играть в сборной и не сдаваться. Он будет продолжать идти, пока не выиграет что-то", - цитирует Суареса Sport24.