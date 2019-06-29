Суарес: В Барселоне Месси не говорит ни слова ни о тренере, ни об игроках

Нападающий Барселоны Лионель Месси никак не влияет на формирование состава сборной Аргентины, уверен партнер форварда по Барселоне Луис Суарес.
Уругваец заверил, что в каталонском клубе Месси никогда не высказывается об игроках и тренере, поэтому уверен, что в сборной происходит так же.
"В Барселоне Месси не говорит ни слова ни о тренере, ни об игроках, ничего. Думаю, в сборной Аргентины то же самое. Бывало, что тренеры спрашивали его о чем-то, но он отвечал: "Не спрашивайте у меня ничего, принимайте решение самостоятельно".
Мы много говорим об этих вещах, и, конечно, это обижает его как человека. Он гордится тем, что хочет показать, что может продолжать играть в сборной и не сдаваться. Он будет продолжать идти, пока не выиграет что-то", - цитирует Суареса Sport24.