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Как голубь прервал атаку сборной Аргентины на Кубке Америки (Видео)

Как голубь прервал атаку сборной Аргентины на Кубке Америки (Видео)
10:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В полуфинальном матче Кубка Америки Венесуэла - Аргентина (0:2) произошел забавный эпизод.

На 3-й минуте встречи полузащитник аргентинцев Родриго де Пауль пытался пройти по флангу, но мяч попал в сидящего на газоне голубя, после чего выкатился за пределы поля. В этом эпизоде также был фол со стороны венесуэльца. В результате инцидента птица не пострадала.

В 1/2 финала Кубка Америки Аргентина сыграет со сборной Бразилии, которая обыграла Парагвай (0:0 ДВ, 4:3 по пенальти).

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Матч Бразилия — Аргентина состоится в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» 3 июля. Начало встречи — в 3:30 по киевскому времени.

Напомним, Бразилия, набрав семь очков в трёх встречах, финишировала на первом месте в группе A. Аргентина (4) вышла в плей-офф турнира со второго места в группе B.

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Сборная Аргентины, Футбол, Новости футбол, Родриго де Пауль.
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