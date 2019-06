Как голубь прервал атаку сборной Аргентины на Кубке Америки (Видео)

На 3-й минуте встречи полузащитник аргентинцев Родриго де Пауль пытался пройти по флангу, но мяч попал в сидящего на газоне голубя, после чего выкатился за пределы поля. В этом эпизоде также был фол со стороны венесуэльца. В результате инцидента птица не пострадала.

В 1/2 финала Кубка Америки Аргентина сыграет со сборной Бразилии, которая обыграла Парагвай (0:0 ДВ, 4:3 по пенальти).

Was doing this match but somehow missed the incident...

Argentina's Rodrigo De Paul got tackled by a pigeon v Venezuela pic.twitter.com/WKQXvVOBMp

