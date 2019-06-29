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Леоненко оценил трансфер Караваева в Динамо

Леоненко оценил трансфер Караваева в Динамо
11:38 Сегодня Телеграф footboom Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал переход игрока сборной Украины Александра Караваева из "Зари" в стан "бело-синих".

"Я приветствую этот трансфер! Считаю, этот переход позволит Александру повышать свой профессиональный уровень мастерства в команде с высокими задачами, как во внутреннем чемпионате, так и в европейских турнирах.

Динамовское руководство пошло на украинизацию команды. Пришли молодые воспитанники клуба, которые демонстрируют современный зрелый футбол. Думаю, у этого коллектива хорошие перспективы.

Караваев прокомментировал свой переход в Динамо

Александр Караваев быстро впишется в игровые схемы команды - ведь ему не будут мешать ни языковый барьер, ни адаптация в команде. Ведь по игре в сборной он знаком с многими игроками "Динамо". А на своей позиции - он игрок надежный, трудолюбивый", – сказал Леоненко.

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Футбол, Новости футбола, Александр Караваев.
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