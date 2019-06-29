Мбаппе не собирается продлевать контракт с ПСЖ

Новости спорта: Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с парижским клубом.

По данным Marca, футболист встретился с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи и сообщил, что не будет продлевать контракт. Форвард хочет продолжить карьеру в другом клубе.

В связи с этим "ПСЖ" может рассмотреть вариант с продажей форварда летом 2020 года, так как его контракт истекает летом 2022 года. Главным претендентом на игрока является мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готов принять предложение о трансфере Мбаппе, если оно составит не менее € 230–250 млн.

Мбаппе перешёл в "ПСЖ" из "Монако" летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за € 135 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 20-летний футболист принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач.