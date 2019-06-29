Морозюк объяснил, почему он решил остаться в Ризеспоре

Новости спорта: Ранее украинский защитник Николай Морозюк подписал контракт с турецким Ризеспором.

Защитник сборной Украины Николай Морозюк рассказал, почему решил подписать полноценный контракт с турецким клубом. Футболиста цитирует Haber61.net.

"Я очень рад подписать 3-х летнее соглашение с Ризеспором. Меня полюбили люди из Ризе, поэтому я решил остаться.

У меня были предложения от других клубов, но я решил не менять прописку. Мы провели достаточно уверенный сезон.

Руководство Ризеспора устроило то место, которое мы заняли. В следующем сезоне мы будем стараться попасть в еврокубки", - сказал Морозюк.

Минувший сезон Николай Морозюк провел в турецком клубе на правах аренды. Он сыграл 14 матчей, в которых отдал 1 голевой пас.