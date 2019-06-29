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Бетис - главный претендент на Лунина

Бетис - главный претендент на Лунина
14:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Зинедин Зидан не рассчитывает на Андрея Лунина.

Нынешним летом вратарь Бетиса Пау Лопес может уйти в Рому, и "гелиополиты" уже начали работу по поиску замены испанцу. По информации AS, сейчас у Бетиса два основных варианта – арендовать у Реала Андрея Лунина или же подписать вратаря сборной Мексики Гильермо Очоа свободным агентом.

Новому голкиперу нужно будет конкурировать за место в основе с Жоэлем Роблесом.

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По информации eldesmarque.com, Зинедин Зидан не рассчитывает на Андрея Лунина. Однако Реал может отказаться отдавать Лунина в аренду, если клуб покинет Кейлор Навас. В таком случае Андрей останется в клубе в качестве второго вратаря.

В прошлом сезоне Лунин выступал на правах аренды за Леганес. Он сыграл семь матчей во всех турнирах, пропустив семь голов. Три из этих игр Андрей отстоял на ноль.

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ФК Реал, Футбол, ФК Бетис, Новости футбола, Андрей Лунин.
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