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Украинец Шахов подписал контракт с новичком Серии А

Украинец Шахов подписал контракт с новичком Серии А
19:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинский полузащитник Евгений Шахов будет выступать за итальянский Лечче.

Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов подписал контракт с итальянским Лечче. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт полузащитника с дебютантом Серии А подписан на 2 года с возможностью продления еще на один сезон.

Шахов присоединился к Лечче на правах свободного агента.

Футболист принял решение не продлевать контракт с греческим ПАОКом, и покинуть клуб по окончанию минувшего сезона. С клубом он выиграл чемпионат и Кубок Греции.

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Также, стоит отметить, что Шахов был признан лучшим игроком апреля в составе греческого клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что партнер Шахова по сборной Александр Караваев стал игроком киевского динамо.

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Серия А, Футбол, Евгений Шахов, ФК Лечче, Новости футбола.
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