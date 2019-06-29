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Сульшер прокомментировал трансфер Ван-Биссаки в МЮ

Сульшер прокомментировал трансфер Ван-Биссаки в МЮ
20:29 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Норвежский специалист уверен, что защитник поможет клубу стать лучше.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал трансфер защитника Аарона Ван-Биссаки из Кристал Пэлас.

"Мы подписали Аарона, потому что он является одним из самых перспективных защитников АПЛ. Ван-Биссака - талантливый футболист с правильной рабочей этикой. Он обладает менталитетом, чтобы играть за МЮ. Я искренне уверен, что Аарон поможет нам стать лучше.

Ван-Биссака молодой и голодный игрок. Он жаждет учиться, и это важно в его возрасте. Я рад, что он подписал контракт с нами", - приводит слова Сульшера пресс-служба МЮ.

Напомним, 21-летний футболист заключил с "манкунианцами" контракт сроком на 5 лет.

В минувшем сезоне Ван-Биссака провел 39 матчей за Пэлас во всех турнирах, отметившись при этом 4 результативными передачами.

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Футбол, МЮ, Новости футбола, Уле-Гуннар Сульшер, Аарон Ван-Биссака.
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