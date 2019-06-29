СМИ: Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ

Новости спорта: Килиан может уйти из французского клуба в летнее трансферное окно.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отказался подписывать новый контракт с парижским клубом. Об этом сообщает Marca.

Источник утверждает, что 20-летний француз уже сообщил о своем решении президенту парижан Нассеру Аль-Хелаифи. Сообщается, что Мбаппе не планирует продлевать контракт вне зависимости от условий, которые ему предложат боссы клуба.

Действующее соглашение Килиан с ПСЖ рассчитано до 2022 года. Отмечается, что главным претендентом на футболиста является мадридский Реал.

В минувшем сезоне француз принял участие в 43 матчах, забив в них 39 голов.

Ранее звезда Реала заявил о своей уверенности в переходе Мбаппе в мадридский клуб.