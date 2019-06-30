Бакалов: Скрипник поменяет Зарю

Украинский тренер Юрий Бакалов прокомментировал назначение Виктора Скрипника на пост главного тренера луганской Зари.
"Виктор Скрипник еще не работал в Украине. Но мне будет очень интересно посмотреть, что он сможет сделать с Зарей.
Считаю, что он поменяет Зарю, ведь у него немецкий менталитет. Не могу комментировать его решение не брать легионеров на сборы. Будет видно, что он задумал", - сказал Бакалов.
Напомним, Виктор Скрипник заменил на посту главного тренера Юрия Вернидуба. На сборы с основной командой Скрипник не взял ни одного легионера.
Ранее сообщалось, что защитник Зари Александр Караваев стал игроком киевского Динамо.