Бакалов: Скрипник поменяет Зарю

Новости спорта: Украинский тренер Юрий Бакалов прокомментировал назначение Виктора Скрипника на пост главного тренера луганской Зари.

Украинский тренер Юрий Бакалов прокомментировал назначение Виктора Скрипника на пост главного тренера луганской Зари.

"Виктор Скрипник еще не работал в Украине. Но мне будет очень интересно посмотреть, что он сможет сделать с Зарей.

Считаю, что он поменяет Зарю, ведь у него немецкий менталитет. Не могу комментировать его решение не брать легионеров на сборы. Будет видно, что он задумал", - сказал Бакалов.

Напомним, Виктор Скрипник заменил на посту главного тренера Юрия Вернидуба. На сборы с основной командой Скрипник не взял ни одного легионера.

Ранее сообщалось, что защитник Зари Александр Караваев стал игроком киевского Динамо.