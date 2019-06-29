Малиновский пропустил товарищеский матч Генка

Новости спорта: Украинец пока не готовится со своей нынешней командой к новому сезону.

Чемпион Бельгии Генк начал подготовку к новому сезону. "Магистры" провели первый контрольный поединок. Соперником стал бельгийский Эндрахт Термин. Матч завершился победой Генка со счетом 5:2.

Стоит отметить, что участия в матче не брал украинский хавбек Руслан Малиновский, который уже на следующей неделе может может сменить клубную прописку. Главным претендентом на игрока является Сампдория.

Помимо этого, украинец также не был замечен ни на одной тренировке Генка после выхода команды из отпуска.

Ранее новый тренер Генка заявил, что хотел бы оставить Малиновского в команде, однако, не намерен держать игрока против его воли.