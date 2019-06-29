Ребич близок к переходу в Атлетико

Новости спорта: "Орлы" могут потерять второго звездного игрока в нынешнее трансферное окно.

По информации Sky Sports, нападающий франкфуртского Айнтрахта Анте Ребич в ближайшее время может стать игроком мадридского Атлетико.

Атлетико удалось договориться с "орлами" и с самим 25-летним хорватом. "Рохибланкос" готовы заплатить 40 млн евро за игрока.

Таким образом, это может стать второй трансфер из Айнтрахта в Мадрид в нынешнее трансферное окно. Ранее Франкфурт покинул Лука Йович, отправившись в мадридский Реал за 60 млн евро.

В прошедшем сезоне Ребич принял участие в 38 матчах за "орлов", отметившись 10 голами и 6 ассистами.