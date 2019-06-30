Уругвай по пенальти проиграл Перу в четвертьфинале Кубка Америки (Видео)

Новости спорта: В рамках 1/4 финала Кубка Америки-2019 сборная Перу переиграла национальную команду Уругвая в серии пенальти (5:4).

Отметим, что в основные 90 уругвайцы трижды поразили ворота перуанцев, однако каждый раз главный судья отменял взятие ворот. Вилтон Сампайо в двух последних случаях прибегал к использованию системы VAR.

В серии пенальти же за Уругвай забивали нападающие Эдинсон Кавани и Кристиан Стуани, а также полузащитники Родриго Бентанкур и Лукас Торрейра. Автором единственного промаха стал форвард Луис Суарес. В стане Перу же отличились нападающие Хосе Паоло Герреро и Рауль Руидиас, хавбеки Йосимар Йотун и Эдисон Флорес, а также защитник Луис Адвинкула.

В полуфинале Перу сыграет со сборной Чили. Матч состоится 4 июля, в 03:30.

Уругвай — Перу 0:0 (пенальти — 4:5)

Серия пенальти: Суарес — 0:0; Герреро — 0:1; Кавани — 1:1; Руидиас — 1:2; Стуани — 2:2; Йотун — 2:3; Бентанкур — 3:3; Адвинкула — 3:4; Торрейра — 4:4; Флорес — 4:5.

Уругвай: Муслера — Д. Гонсалес, Х. Хименес, Годин, Касерес — Нандес (Торрейра, 57), Вальверде (Стуани, 90+6), Бентанкур, Де Арраскаета — Кавани, Суарес.

Перу: Гальесе — Адвинкула, Абрам, Самбрано, Трауко — Тапия — Каррильо (К. Гонсалес, 75), Йотун, Куэва (Руидиас, 85), Флорес — Герреро.

Предупреждения: Годин, Вальверде — Самбрано, Куэва.