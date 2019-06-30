Состав Динамо на австрийский сбор

Новости спорта: Команада Александра Хацкевича отправится на подготовительный сбор в Австрию, где проведет пять спаррингов.

Как сообщает dynamo.kiev.ua, с киевлянами на сбор не полетят защитник Никита Кравченко и полузащитник Сидклей. Кроме того, немного позже к одноклубникам присоединится Миккель Дуэлунд, который всего несколько дней назад отправился в отпуск из-за выступлений за сборную Дании U-21 на чемпионате Европы.

Так, на сбор киевского Динамо отправятся следующие 28 футболистов:

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Владислав Кучерук.

Защитники: Виталий Миколенко, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Денис Попов, Ахмед Алибеков.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуэлунд, Абдул Кадири.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Назарий Русин.