Суарес разрыдался после промазанного пенальти на Кубке Америки-2019 (Видео)

На Кубке Америки состоялся матч сборных Уругвая и Перу. Команды сыграли вничью в основное время матча, переведя матч в серию пенальти, где Уругвай уступил 5:4.

Автором единственного нереализованного пенальти стол Луис Суарес, который неудачно пробил 11-метровый впервые с 2016 года.

Luis Suárez is devastated!

It was his penalty miss that has seen Peru through to the #CopaAmerica Semi Final! pic.twitter.com/Z294HGUGOj

