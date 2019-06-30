Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
Сегодня на Европейских играх-2019 в Минске разыграют 30 комплектов медалей
Сегодня на Европейских играх-2019 в Минске разыграют 30 комплектов медалей
Андраде защитил титул WBO в среднем весе
Андраде защитил титул WBO в среднем весе
Милевский забил первый гол в сезоне
Милевский забил первый гол в сезоне
Нганну нокаутировал Дос Сантоса (Видео)
Нганну нокаутировал Дос Сантоса (Видео)

Руни опять забил в матче МЛС (Видео)

Руни опять забил в матче МЛС (Видео)
10:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: В матче регулярного чемпионата MLS "Ди-Си Юнайтед"принимал "Торонто".

Встреча прошла на стадионе "Ауди Филд"в Вашингтоне и завершилась со счётом 1:1.

На 19-й минуте счёт в матче открыл полузащитник "Торонто"Ник Дэлеон. На протяжении всей встречи нападающий "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни имел опасные моменты, однако английскому форварду не удавалось попасть по воротам. В компенсированное время игры главный арбитр Роберт Сибига назначил пенальти в ворота канадской команды, который успешно реализовал Руни.

Руни забил невероятный гол со своей половины поля (Видео)

"Ди-Си Юнайтед"набрал 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата MLS. "Торонто"(23) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является "Лос-Анджелес".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Видео, Гол, Новости футбола, Уэйн Руни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комми хочет провести бой против Теофимо Лопеса
02 ПСЖ назвал условия для перехода Неймара в Барселону
03 Выхрист выиграл золото Европейских игр в боксе
04 Беленюк поборется за золото Европейских игр
05 Уругвай по пенальти проиграл Перу в четвертьфинале Кубка Америки (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь