Руни опять забил в матче МЛС (Видео)

Новости спорта: В матче регулярного чемпионата MLS "Ди-Си Юнайтед"принимал "Торонто".

Встреча прошла на стадионе "Ауди Филд"в Вашингтоне и завершилась со счётом 1:1.

На 19-й минуте счёт в матче открыл полузащитник "Торонто"Ник Дэлеон. На протяжении всей встречи нападающий "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни имел опасные моменты, однако английскому форварду не удавалось попасть по воротам. В компенсированное время игры главный арбитр Роберт Сибига назначил пенальти в ворота канадской команды, который успешно реализовал Руни.

"Ди-Си Юнайтед"набрал 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата MLS. "Торонто"(23) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является "Лос-Анджелес".