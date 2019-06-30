Днепр-1 проиграл Горняку в товарищеском матче (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео обзор контрольного матча Днепр-1 - Горняк.

Во вчерашнем товарищеском поединке Днепр-1 уступил второлиговому Горняку со счетом 1:2.

Днепр-1 - Горняк 1:2

Голы: Кузин, 47 — Григорик, 13, Соседко, 87.

Днепр-1 (1 тайм): Зновенко — Романюк, Сафронов, Лопыренок, Полевой — Беляев, Загальский, Булеца, Кобахидзе — Супряга, Чичиков.

Днепр-1 (2 тайм): Лтайф — Нагиев, Бородай, Сарапий, Шаповал, Ярмолюк, Батагов, Назаренко, Орынчак, Кузин, Конкольняк (Кравченко, 56).

Горняк: Игрок на просмотре (Мелашенко, 46 (Черныш, 80)) — Фетисов (Сокол, 46), Заименко (игрок на просмотре, 71), Голуб (Соседко, 46), Коцюмака (Попчук, 75) — Нерубенко (Шмат, 46), Цыбульский (Гоменко, 46), Григорик (Гвоздевич, 46), игрок на просмотре (Пограничный, 46), Бука (Семка, 46) — Кателин (игрок на просмотре, 60 (Александр Прялкин, 82)).

На 12-й минуте Григорик (Горняк) не реализовал пенальти.