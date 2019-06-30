Экс-игрок Реала может возглавить донецкий Олимпик

Новости спорта: Переговоры с победителем Лиги чемпионов Жулио Сезаром продолжаются, контракт пока что не подписан.

Как стало известно Football.ua, следующим главным тренером Олимпика может стать бразилец Жулио Сезар. Пока что стороны ведут переговоры, контракт еще не подписан.

На протяжении своей игровой карьеры Жулио Сезар выступал на позиции центрального защитника. Он сменил 16 клубов из 12 стран. Среди этих клубов были Реал (с мадридцами Жулио выиграл Лигу чемпионов), Милан, Бенфика, выступавший в АПЛ Болтон и Олимпикаос.

Жулио Сезар обладает тренерской лицензией УЕФА категории PRO. C января этого года он работал главным тренером испанской любительской команды Кристо Атлетико из Паленсии.