Шахтер победил ЦСКА в контрольном матче в Германии

Шахтер провел второй товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Команда Луиша Каштру минимально победила софийский ЦСКА со счетом 1:0.
Единственный гол во встрече забил Даниил Сикан, форвард замкнул прострел Виктора Коваленко. Отметим, что это второй гол победителя молодежного чемпионата мира за Шахтер на сборах в Германии.
В предыдущем спарринге Шахтер уверенно победил Лудогорец со счетом 3:0.
Напомним, что новый сезон Шахтер откроет игрой за Суперкубок Украины — 28 июля в Одессе команде Луиша Каштру будет противостоять Динамо.
Шахтер — ЦСКА София 1:0 (1:0)
Гол: Сикан (9)
Шахтер (стартовый состав): Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Соломон, Марлос, Коваленко, Тайсон, Сикан
На замену выходили: Шевченко, Бутко, Бондарь, Хочолава, Додо, Сиприано, Пихаленок, Тете, Маркос, Патрик, Фернандо, Танковский.