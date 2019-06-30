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Шахтер победил ЦСКА в контрольном матче в Германии

Шахтер победил ЦСКА в контрольном матче в Германии
14:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Шахтер провел второй товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону.

Шахтер провел второй товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Команда Луиша Каштру минимально победила софийский ЦСКА со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил Даниил Сикан, форвард замкнул прострел Виктора Коваленко. Отметим, что это второй гол победителя молодежного чемпионата мира за Шахтер на сборах в Германии.

В предыдущем спарринге Шахтер уверенно победил Лудогорец со счетом 3:0.

Напомним, что новый сезон Шахтер откроет игрой за Суперкубок Украины — 28 июля в Одессе команде Луиша Каштру будет противостоять Динамо.

Состав Динамо на австрийский сбор

Шахтер — ЦСКА София 1:0 (1:0)

Гол: Сикан (9)

Шахтер (стартовый состав): Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Соломон, Марлос, Коваленко, Тайсон, Сикан

На замену выходили: Шевченко, Бутко, Бондарь, Хочолава, Додо, Сиприано, Пихаленок, Тете, Маркос, Патрик, Фернандо, Танковский.

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ФК Шахтер, ЦСКА, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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