Шахтер победил ЦСКА в контрольном матче в Германии

Новости спорта: Шахтер провел второй товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону.

Шахтер провел второй товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Команда Луиша Каштру минимально победила софийский ЦСКА со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил Даниил Сикан, форвард замкнул прострел Виктора Коваленко. Отметим, что это второй гол победителя молодежного чемпионата мира за Шахтер на сборах в Германии.

В предыдущем спарринге Шахтер уверенно победил Лудогорец со счетом 3:0.

Напомним, что новый сезон Шахтер откроет игрой за Суперкубок Украины — 28 июля в Одессе команде Луиша Каштру будет противостоять Динамо.

Шахтер — ЦСКА София 1:0 (1:0)

Гол: Сикан (9)

Шахтер (стартовый состав): Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Соломон, Марлос, Коваленко, Тайсон, Сикан

На замену выходили: Шевченко, Бутко, Бондарь, Хочолава, Додо, Сиприано, Пихаленок, Тете, Маркос, Патрик, Фернандо, Танковский.