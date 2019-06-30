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Директор Генка: Цена на Малиновского высока

Директор Генка: Цена на Малиновского высока
16:10 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Димитри де Конде еще раз дал понять, что просто так украинского хавбека Руслана Малиновского отпускать не будут.

Технический директора «Генка» Димитри де Конде еще раз дал понять, что просто так украинского хавбека Руслана Малиновского отпускать не будут.

«Между клубом и Русланом есть определенные проблемы, но я надеюсь, что в понедельник он вернется к тренировкам. Он провел прекрасный сезон и потребовал трансфер».

«Но у нас есть своя цена на игрока, и отходить от нее мы не собираемся. Цена достаточно высокая, но ведь мы говорим о топ-футболисте», - сказал де Конде.

Интерес к Малиновскому проявляют «Сампдория» и «Аталанта».

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ФК Аталанта, Футбол, ФК Генк, Новости футбола, Димитри де Конде.
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