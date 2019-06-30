Директор Генка: Цена на Малиновского высока

Технический директора «Генка» Димитри де Конде еще раз дал понять, что просто так украинского хавбека Руслана Малиновского отпускать не будут.
«Между клубом и Русланом есть определенные проблемы, но я надеюсь, что в понедельник он вернется к тренировкам. Он провел прекрасный сезон и потребовал трансфер».
«Но у нас есть своя цена на игрока, и отходить от нее мы не собираемся. Цена достаточно высокая, но ведь мы говорим о топ-футболисте», - сказал де Конде.
Интерес к Малиновскому проявляют «Сампдория» и «Аталанта».