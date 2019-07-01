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Бешикташ вступил в борьбу за Коноплянку

Бешикташ вступил в борьбу за Коноплянку
00:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Два стамбульских гранда ведут серьезную конкуренцию за украинца.

Вингер «Шальке» Евгений Коноплянка, скорее всего, нынешним летом переберется в чемпионат Турции.

Если ранее в прессе сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Фенербахче», то теперь к стамбульскому клубу примкнули их земляки из «Бешикташа».

Как сообщает Duhuliye.com, руководство «Бешикташа» уже обсудило с Коноплянкой вопрос потенциального сотрудничества и достигло принципиальной договоренности по условиям личного контракта.

Вероятнее всего, в «Шальке» будут не прочь расстаться с украинцем, на которого не делают ставку в будущем.

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ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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