Гвардиола - о возможном возвращении Неймара в Барселону

Новости спорта: Испанский специалист считает бразильца невероятным футболистом.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный трансфер вингера ПСЖ Неймара в Барселону. Испанский коуч не уверен, что этот переход пойдет на пользу бразильскому нападающему.

"Неймар - невероятный футболист. Но я не уверен, что в случае его возвращения в Барселону, он останется играть на таком же уровне.

Я понятия не имею, будет ли он таким же выдающимся игроком, но никто не можете сомневаться в его футбольном мастерстве", - приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, ранее ПСЖ снова снизил цену на Неймара, однако потребовал включить в сделку двоих игроков Барселоны.