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Гвардиола - о возможном возвращении Неймара в Барселону

Гвардиола - о возможном возвращении Неймара в Барселону
07:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Испанский специалист считает бразильца невероятным футболистом.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный трансфер вингера ПСЖ Неймара в Барселону. Испанский коуч не уверен, что этот переход пойдет на пользу бразильскому нападающему.

"Неймар - невероятный футболист. Но я не уверен, что в случае его возвращения в Барселону, он останется играть на таком же уровне.

Я понятия не имею, будет ли он таким же выдающимся игроком, но никто не можете сомневаться в его футбольном мастерстве", - приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, ранее ПСЖ снова снизил цену на Неймара, однако потребовал включить в сделку двоих игроков Барселоны.

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ПСЖ, ФК Барселона, Неймар, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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