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Агент Неймара рассказал о будущем футболиста

Агент Неймара рассказал о будущем футболиста
09:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Неймар не изменил своей позиции по поводу перехода в другой клуб.

Нападающий ПСЖ Неймар по-прежнему намерен покинуть клуб в это межсезонье, сообщает Paris United.

По информации издания, агент бразильского игрока Пини Захави провел ряд встреч с руководством клуба, чтобы еще раз напомнить о желании своего клиента покинуть стан парижан. Однако, стороны пока не пришли к взаимному решению.

Напомним, что Неймар хочет вернуться в Барселону, которую покинул летом 2017 года.

Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги не хочет, чтобы Неймар возвращался в Испанию.

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По последней информации, ПСЖ готов был продать Неймара в Барселону за 130 миллионов и двух игроков на выбор.

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ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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