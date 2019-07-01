Рабьо перешел из ПСЖ в Ювентус

Новости спорта: Француз перешел в туринский клуб на правах свободного агента.

Полузащитник ПСЖ и сборной Франции Адриен Рабьо официально стал игроком Ювентуса. Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Французский хавбек перешел в стан "старой сеньоры" на правах свободного агента, однако мать и агент Рабьо получит компенсацию за подписания сына в размере 10 миллионов евро.

Детали сделки не раскрываются, однако по информации источников, футболист будет получать 7 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Рабье провел всего 14 матчей в Лиге 1 из-за скандала с продлением контракта. В этих встречах француз успел забить 2 гола и отдать 1 результативную передачу.

Напомним, ранее Ювентус объявил о переходе Луки Пеллегрини, а также бесплатно подписал Аарона Рэмзи.